Lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Adriatica | da oggi circolazione dei treni regolare

Da oggi, sulla linea ferroviaria Adriatica, la circolazione dei treni torna regolare, con un ripristino graduale a partire dalle 16. Questo intervento, concluso con successo nella terza fase di potenziamento tra Pescara e Foggia, nel tratto tra San Vito Lanciano e San Severo, garantisce un servizio più efficiente e affidabile per i pendolari.

Completamento della terza fase di riqualificazione infrastrutturale nel tratto compreso tra Pescara e Foggia. Effettuata anche manutenzione sulla Bari-Barletta I cantieri sono stati operativi dal 14 al 23 di gennaio: l'obiettivo era sostituire 9 km di rotaie nella Galleria Sinello. Realizzato anche un intervento sul drenaggio delle acque meteoriche nei tunnel San Giovanni e Diavolo. Nel corso dei lavori è stata completata una serie di attività propedeutiche per attivare la nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026. Ultimata anche la prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito, con conclusione entro il primo trimestre del 2027.🔗 Leggi su Baritoday.it Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treniA partire dalla ripresa dei lavori di RFI sulla linea adriatica, si prevedono modifiche temporanee alla circolazione dei treni. Leggi anche: I cinghiali sono arrivati anche sulla linea ferroviaria Adriatica. Circolazione in tilt, treni in forte ritardo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Puglia, al via la seconda fase dei lavori di potenziamento della Bari - Taranto; RFI, lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia, modifiche alla circolazione dei treni; Lavori di manutenzione sulla linea. Sarà stop ai treni tra Empoli e Pisa; Linea Bari–Taranto, al via la seconda fase dei lavori di potenziamento. Lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, modifiche alla circolazione per 1 mese: ecco le alternativeDal 26 gennaio al 28 febbraio, la linea ferroviaria Bari-Taranto sarà interessata da una serie di lavori di potenziamento. telebari.it Lavori sulla linea ferroviaria: cambiano i treni tra Rho e GallarateDue fine settimana di modifiche alla circolazione per interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico: ecco cosa sapere ... laprovinciadivarese.it I lavori di adeguamento strumentale e infrastrutturale hanno interessato gli spazi interni della struttura, realizzati nell’ambito del Pnrr, nel programma di potenziamento dei Centri per l’Impiego. Lunedì 26 il servizio riapre nella sua sede storica dopo un anno. #c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.