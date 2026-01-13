Circolazione dei treni sospesa per motivi precauzionali | verifiche sulla linea ferroviaria

La circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per motivi precauzionali, al fine di consentire verifiche tecniche sulla linea ferroviaria. La misura è adottata per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, e sarà ripristinata appena completate le verifiche necessarie. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni o indicazioni sui servizi sostitutivi.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale per consentire verifiche tecniche sulla linea. La misura, adottata per garantire la sicurezza dei viaggiatori, sta avendo ripercussioni sul traffico ferroviario di diverse categorie di treni. I convogli Alta Velocità, Intercity e.

