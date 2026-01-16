Linea aretina | tornano in servizio i treni 18747 e 18754 voluti dalla Regione

Da lunedì 19 gennaio, sulla linea aretina tornano in servizio i treni 18747 e 18754, richiesti dalla Regione Toscana. Questi treni, temporaneamente sospesi per lavori di manutenzione di RFI, rappresentano una risposta alle esigenze del territorio. La ripresa del servizio migliora la mobilità locale, garantendo un collegamento più efficiente e sostenibile per i pendolari e la comunità.

Oltre al treno 18754 Arezzo–Firenze, ripristinato con il nuovo numero 94482 a seguito di una richiesta dell'assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni, anche il treno 18747 riprenderà a circolare da Firenze fino ad Arezzo, senza esser più limitato a Pontassieve Grazie all'intervento della Regione Toscana da lunedì 19 gennaio torneranno in servizio lungo la linea aretina due treni fortemente voluti dal territorio, ma attualmente sospesi dalla programmazione ferroviaria a causa di lavori di manutenzione programmata effettuati da RFI. Oltre al treno 18754 Arezzo–Firenze, ripristinato con il nuovo numero 94482 a seguito di una richiesta dell'assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni, anche il treno 18747 riprenderà a circolare da Firenze fino ad Arezzo, senza esser più limitato a Pontassieve.

