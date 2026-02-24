Lindsey Vonn in pista tra 6-8 mesi? Questione di testa e di cartilagine

Lindsey Vonn potrebbe tornare a sciare tra sei e otto mesi a causa di problemi alla cartilagine. La campionessa ha affrontato un infortunio che richiede un lungo recupero e un forte impegno mentale. La sua ripresa dipende dalla guarigione fisica e dalla volontà di superare le difficoltà. Gli esperti monitorano attentamente la sua condizione, mentre gli appassionati attendono notizie sul suo possibile ritorno in pista.

AGI - Lindsey Vonn potrà tornare in pista? E, se accadrà, quando e con quali aspettative di successo? Sono domande che in questi giorni molti appassionati di sci si stanno chiedendo. Soprattutto dopo lo shock del video postato ieri dalla campionessa americana, infortunatasi l’8 febbraio, in cui ha spiegato nei dettagli le conseguenze della caduta avvenuta durante la gara olimpica di discesa libera femminile. Un video che ha sconvolto i suoi fan, in cui la sciatrice, che puntava al podio ai Giochi Olimpici di Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 nonostante una recente rottura del legamento crociato anteriore, ha detto di aver rischiato l’ amputazione della gamba. 🔗 Leggi su Agi.it

Sofia Goggia si ridesta: “Solo questione di confidenza. A Lindsey Vonn dissi una cosa ad ottobre 2024…”Sofia Goggia si ripresenta in pista con determinazione, commentando il suo stato di forma e fiducia.

Lindsey Vonn sempre sul podio: “Non ricordavo la pista, ma quello che era successo. Felice del risultato”Lindsey Vonn si conferma protagonista nel circuito di Coppa del Mondo, raggiungendo ancora una volta il podio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lindsey Vonn dopo la terribile caduta a Milano-Cortina 2026: Sto lentamente tornando a vivere; Lindsey Vonn al Ca' Foncello: Probabilmente resterà ricoverata qui ancora per qualche giorno. La caduta e la decisione degli Usa; Tofane, sciatori in massa a Cortina sulle piste di Brignone e Vonn. Ma è boom di infortuni: C'è la neve fresca; Lindsey Vonn mostra la gamba dopo l'operazione: le immagini sono impressionanti.

Il primo medico che ha soccorso Lindsey Vonn in pista rivela: Così l'abbiamo tranquillizzata...CORTINA - La prima persona arrivata in pista a soccorrere Lindsey Vonn dopo la terribile caduta è il dottor Thomas Spallinger, giovane anestesista di Arzignano. Al quotidiano spagnolo El Mundo ha racc ... corrieredellosport.it

Olimpiadi, paura per Lindsey Vonn: tremenda caduta in discesa libera. Le sue condizioniAnche un elicottero è intervenuto sulla pista di Cortina dopo la brutta caduta della sciatrice in discesa libera ... notizie.it

Lindsey Vonn è tornata a parlare per la prima volta in pubblico, dopo l’infortunio, in un lungo video pubblicato sui social, nel corso del quale ha mostrato anche alcune radiografie. Lo ha fatto raccontando il suo calvario: i tanti interventi che ha subito, i lunghissi - facebook.com facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn ha detto di aver rischiato l’amputazione della gamba dopo l’infortunio alle Olimpiadi x.com