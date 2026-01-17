Lindsey Vonn si conferma protagonista nel circuito di Coppa del Mondo, raggiungendo ancora una volta il podio. Nonostante un ricordo sfocato della pista, l’atleta statunitense si è detta soddisfatta del risultato ottenuto nella discesa libera femminile di Tarvisio, evidenziando la sua costanza e competitività nel circuito internazionale.

Non può che essere soddisfatta Lindsey Vonn. L’atleta statunitense ha centrato l’ennesimo piazzamento sul podio in Coppa del Mondo, accomodandosi al terzo posto in occasione della discesa libera femminile di Tarvisio. Prestazione solida per la nordamericana, particolarmente pericolosa nella sezione finale del tracciato. Nello specifico la nativa di St. Paul ha rimediato un gap di 25 centesimi sulla grande trionfatrice di giornata, la nostra Nicol Delago, la quale ha poi preceduto la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, staccata di invece di venti centesimi. Intercettata in zona mista dai microfoni della RAI, Vonn ha commentato quanto fatto: “ Non ricordavo la pista perché sono passati 15 anni dall’ultima volta – ha detto Vonn – ma ricordavo molto bene l’atmosfera, questa festa che ho ritrovato esattamente alla stessa maniera con la gente che cantava delle canzoni a me dedicate “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn sempre sul podio: “Non ricordavo la pista, ma quello che era successo. Felice del risultato”

Leggi anche: Lindsey Vonn: “È davvero difficile essere sempre sul podio, me ne vado con il sorriso”

Leggi anche: Chi è Lindsey Vonn, la vittoria in discesa libera a 41 anni e le lacrime sul podio: «Mi sento più forte che mai»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lindsey Vonn sempre sul podio: “Non ricordavo la pista, ma quello che era successo. Felice del risultato” - L'atleta statunitense ha centrato l'ennesimo piazzamento sul podio in Coppa del Mondo, accomodandosi al terzo ... oasport.it

Goggia e Vonn, un sogno condiviso sul podio di St. Moritz - Nello scorso fine settimana Sofia Goggia e Lindsey Vonn si sono ritrovate insieme sul podio della discesa di Coppa del Mondo a St. it.blastingnews.com

Lindsey Vonn vince ancora, dominata la discesa sprint di Zauchensee! Podio sfiorato per Pirovano, Goggia solo 17ª, Nicol Delago e Curtoni in top-10 - L'eterna 41enne statunitense firma la seconda vittoria stagionale a Zauchensee, domina la discesa accorciata e allunga in testa alla coppa di specialità. eurosport.it