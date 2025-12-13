Sofia Goggia si ridesta | Solo questione di confidenza A Lindsey Vonn dissi una cosa ad ottobre 2024…

Sofia Goggia si ripresenta in pista con determinazione, commentando il suo stato di forma e fiducia. Al terzo posto dopo le prime trenta atlete nella seconda discesa libera femminile di St., la campionessa italiana si prepara a dare il massimo, confidando nel suo talento e nella crescita di sicurezza sulle piste.

Sofia Goggia è al terzo posto dopo le prime trenta atlete scese in pista nella seconda discesa libera femminile di St. Moritz, in Svizzera, alle spalle della tedesca Emma Aicher, prima, e della statunitense Lindsey Vonn, seconda con soli 5 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Goggia ha parlato, a gara ancora in corso, ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurra sa bene dove ha perso quei centesimi che le sono costati un piazzamento migliore: “ Peccato per quel piede sinistro nella lunga, perché era fondamentale per portare fuori velocità, solo che sono entrata, secondo me, molto veloce, ma non sono riuscita ad invertire e prendere bene il piede con solidità “. Oasport.it

