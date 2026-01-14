Manz Italy a Sasso Marconi | si apre la liquidazione giudiziale paura per i 25 lavoratori

A Sasso Marconi, si apre la procedura di liquidazione giudiziale per Manz Italy, azienda del settore delle batterie al litio e condensatori. La società, appartenente a un gruppo multinazionale tedesco, ha avviato questa fase dopo il default del 2024. La decisione interessa 25 lavoratori e rappresenta un momento difficile per l’occupazione locale. La situazione sottolinea le criticità del settore e le ripercussioni di crisi aziendali di grandi gruppi.

Sasso Marconi (Bologna), 14 gennaio 2026 – Si apre la liquidazione giudiziale per Manz Italy. La società, con sede a Sasso Marconi, faceva parte del gruppo multinazionale tedesco, produttore di batterie al litio e condensatori, andato in default a fine 2024. Woolrich, sospeso il trasferimento dei lavoratori bolognesi nella sede di Torino La speranza dal gruppo austriaco. Si pensava che la situazione potesse sbloccarsi, grazie all'avvio di un percorso di acquisizione in stato avanzato da parte del gruppo austriaco Andritz, che controlla una società nel veronese, ma poi è saltato tutto. La liquidazione è stata decisa dal tribunale di Bologna, quarta sezione civile, nominando curatore Mattia Pedrini.

