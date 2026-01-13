Accusato di omicidio accolta la richiesta della procura | il giudice scarcera Nouri Hedhili

Il giudice Michele Ravelli ha disposto la scarcerazione di Nouri Hedhili, accogliendo la richiesta della procura di Milano. La decisione deriva dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta in corso, che ha portato a questa determinazione. La vicenda riguarda un’accusa di omicidio, ma al momento Hedhili è stato liberato in attesa di ulteriori approfondimenti.

Il gip Michele Ravelli ha disposto la scarcerazione di Nouri Hedhili, accogliendo la richiesta avanzata dalla pm Maria Esposito alla luce degli ultimi sviluppi dell'inchiesta. Una decisione maturata dopo l'interrogatorio d'urgenza e soprattutto dopo gli esiti dell'autopsia, che non hanno escluso l'ipotesi di una caduta accidentale. Hedhili era stato fermato per la morte di Hassan Matried, 43 anni, egiziano, precipitato dal tetto dell'abitazione dell'indagato in via Galliano, a Verdellino, dove stava svolgendo alcuni lavori. Un'ipotesi, quest'ultima, ritenuta compatibile con i rilievi effettuati dai carabinieri.

