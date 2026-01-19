Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alfabetizzazione digitale alla Biblioteca di Civitella

Rimangono pochi giorni per iscriversi al Corso di Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale presso la Biblioteca di Civitella. L’iniziativa, parte del progetto “Scire” 20252027 della Rete Documentaria Aretina, è rivolta ai cittadini interessati a sviluppare competenze di base nel mondo digitale. L’iscrizione è aperta fino all’esaurimento dei posti e rappresenta un’occasione per approfondire temi fondamentali in ambito tecnologico.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva alla Biblioteca comunale di Civitella nell’ambito del progetto “Scire” 20252027 della Rete Documentaria Aretina, Fondo Sociale Europeo (FSE+ 2021-2027). Il termine delle iscrizioni è fissato al 23 gennaio. Tra gli obiettivi formativi quelli di sviluppare competenze digitali di base e avanzate per una partecipazione attiva nella società dell'informazione e di conoscere gli strumenti base ed avanzati per interagire, creare ed apprendere in contesti digitali di vita quotidiana e professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alfabetizzazione digitale alla Biblioteca di Civitella Leggi anche: Alfabetizzazione digitale alla Biblioteca di Civitella Perugia, ultimi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva

Restano pochi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva, che si terrà a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. L'iniziativa offre un’opportunità di approfondimento sui metodi di produzione, qualità e caratteristiche dell’olio di oliva, rivolta a professionisti e appassionati. Prenotate ora per assicurare il vostro posto in questa edizione, in programma nelle prossime settimane. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultimi giorni per iscriversi al corso di alfabetizzazione digitale alla biblioteca di Civitella - Arezzo, 19 gennaio 2026 – Ultimi giorni per iscriversi al Corso di Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva alla Biblioteca comunale di Civitella nell’ambito del ... msn.com

Negli ultimi giorni, dopo la strage di Crans-Montana, i controlli nelle discoteche italiane si sono intensificati: sono state trovate sale da ballo troppo piene e norme di sicurezza non rispettate, che hanno portato a diverse chiusure temporanee x.com

Negli ultimi giorni due "tutto esaurito" alla Bts Arena, ma il volley a Trento da anni riempie il palazzetto di tifosi: merito anche della presenza di alcune stelle della nazionale italiana - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.