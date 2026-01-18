Aggressioni e furti Forza Italia attacca il Comune | Parma scivola nel degrado

Negli ultimi giorni, Parma ha registrato episodi di violenza e atti vandalici, tra cui un'aggressione ai danni di giovani e una spaccata in un negozio del centro storico. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza urbana e sul degrado della città. Forza Italia ha criticato l’amministrazione comunale, chiedendo interventi concreti per garantire un ambiente più sicuro e civile per i cittadini.

Aggressioni e spaccate tornano a far discutere in città. Nelle ultime 48 ore si sono registrati un episodio di violenza ai danni di un gruppo di ragazzini alla fermata dell’autobus nel quartiere San Leonardo e una spaccata contro un negozio di abbigliamento in borgo Angelo Mazza, in pieno centro.🔗 Leggi su Parmatoday.it Parcheggi scambiatori nel degrado, Ubaldi attacca il Comune: "Green solo a parole"

I parcheggi scambiatori della città si trovano spesso in condizioni di degrado, con strutture vuote e poco integrate con il trasporto pubblico. Ubaldi critica l’amministrazione comunale, evidenziando come le politiche ambientaliste siano solo a parole. La scarsa efficienza e il mancato utilizzo di queste aree mettono in discussione l’efficacia delle strategie sostenibili adottate finora. Spaccate e rapine a Parma, SOS Parma accusa: "La città è nel degrado"

Recenti episodi di criminalità a Parma hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini. Una spaccata in centro storico e due rapine nel quartiere San Leonardo, tutte avvenute durante il giorno e ai danni di giovani, evidenziano un problema di sicurezza crescente. SOS Parma denuncia un clima di degrado che richiede interventi mirati per tutelare la tranquillità della città e dei suoi abitanti.

