In bicicletta contromano lo spettacolo a misura di bici in scena al teatro Carani di Sassuolo

Al teatro Carani di Sassuolo va in scena “In bicicletta contromano”, uno spettacolo che mette in scena la vita come un percorso in bicicletta. Il protagonista, in piena crisi di mezza età, ripercorre le tappe della sua vita, dalla prima infanzia fino all’età adulta, chiedendosi se si possa davvero attraversare tutto in sella a una bici. La pièce riflette sul passare del tempo e sui momenti decisivi che ci segnano lungo il cammino.

Di quante tappe è fatta la nostra vita?E può davvero accadere di percorrerle tutte in bicicletta? Il suo monologo diventa progressivamente un resoconto agrodolce di ricordi, ma anche una riflessione sulle mete che ci diamo e su ciò che ci spinge a pedalare: talvolta nella direzione comune, altre volte in contromano. Modenese di nascita, romano d'adozione. Attore che da trent'anni si alterna tra teatro, audiolibri, cinema, televisione. Ha lavorato in varie fiction Rai e Mediaset, e in tanti film; È tra gli interpreti del film per il cinema "Il Nibbio", di recente in sala. Fisarmonicista attivo in ambito concertistico e teatrale, ha collaborato con Pierangelo Bertoli partecipando a sue incisioni, concerti e a tre edizioni del Club Tenco.

