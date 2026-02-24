Liceo classico il Progetto di legge per il ritorno del Ginnasio non vede tutti d’accordo Il no della FLCGIL e il sì della UIL

Il progetto di legge che propone il ritorno della denominazione “ginnasio” per il primo biennio del liceo classico ha suscitato reazioni contrastanti tra le organizzazioni sindacali. La FLCGIL esprime dubbi, mentre la UIL lo sostiene apertamente. La proposta, che mira a valorizzare la tradizione storica degli studi, ha acceso un dibattito tra insegnanti e studenti. Le discussioni continuano a concentrarsi sull’impatto di questa modifica sul sistema scolastico.

La possibile reintroduzione per legge della denominazione "ginnasio" per il primo biennio del liceo classico è oggetto di valutazione in Parlamento. Ce ne siamo occupati la settimana scorsa dando notizia di una proposta avanzata da esponenti della maggioranza. La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti ha dichiarato oggi all'agenzia ANSA che l'ipotesi è allo studio, sottolineando come il termine contribuisca a caratterizzare il liceo classico, definito "culla" degli studi umanistici.