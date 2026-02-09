Liceo Classico | in parlamento si discute per ripristinare le diciture quarta e quinta ginnasio per il triennio prima seconda e terza liceo

In Parlamento si discute di tornare ai vecchi nomi per gli anni del liceo classico. La proposta di legge, ora alla 7ª Commissione Cultura della Camera, punta a ripristinare le denominazioni “quarta e quinta ginnasio” e “prima, seconda e terza liceo”. La decisione potrebbe cambiare di nuovo il modo in cui gli studenti si riferiscono ai loro anni di studio.

È stata assegnata alla 7ª Commissione Cultura della Camera la proposta di legge che interviene sulla denominazione degli anni di corso del liceo classico. Il testo, a prima firma Amorese (FdI), riporta al centro una questione formale solo in apparenza, ma che tocca un nodo identitario dell'indirizzo classico.

