Progetto Liceo Classico 5.0 | il 14 gennaio convegno di apertura NOTA

Progetto Liceo Classico 5.0 | il 14 gennaio convegno di apertura

Il 14 gennaio si svolgerà il convegno di apertura del progetto “Liceo Classico 5.0”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Liceo Ginnasio Statale “Eugenio Montale” di Roma. L’iniziativa mira a rilanciare e innovare l’offerta formativa del liceo classico, favorendo un dialogo tra istituzioni, docenti e studenti per un futuro più solido e qualificato.

