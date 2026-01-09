Progetto Liceo Classico 5.0 | il 14 gennaio convegno di apertura NOTA

Da orizzontescuola.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 gennaio si svolgerà il convegno di apertura del progetto “Liceo Classico 5.0”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Liceo Ginnasio Statale “Eugenio Montale” di Roma. L’iniziativa mira a rilanciare e innovare l’offerta formativa del liceo classico, favorendo un dialogo tra istituzioni, docenti e studenti per un futuro più solido e qualificato.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con il Liceo Ginnasio Statale “Eugenio Montale” di Roma, promuove il Convegno di apertura del progetto “Liceo Classico 5.0 – Scenari e approdi: verso un curricolo 5.0 per il liceo classico”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

