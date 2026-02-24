Libro con contorno musicale Sala racconta e canta Zucchero

Sala ha ideato un evento per celebrare Adelmo Fornaciari, noto come Zucchero, combinando musica e narrazione. La serata porta il pubblico in un viaggio nella Bassa, dove il cantante trascorreva il tempo da giovane. Durante l’evento, Sala racconta aneddoti e interpreta canzoni di Zucchero, creando un collegamento tra i luoghi d’origine e i successi del bluesman. La serata si conclude con un’esibizione dal vivo, coinvolgendo il pubblico.

© Ilrestodelcarlino.it - Libro con contorno musicale. Sala racconta (e canta) Zucchero

Un viaggio nella Bassa per conoscere meglio Adelmo Fornaciari, tra i luoghi tipici frequentati da giovane dal celebre bluesman, ascoltando anche alcuni dei suoi maggiori successi. E' stato un evento-concerto, quello organizzato lo scorso fine settimana a palazzo ducale di Guastalla, con protagonista Filippo Sala, autore milanese, che ha voluto presentare in modo originale a artistico il suo ultimo libro "Zucchero Sugar Fornaciari. Come il soul all'improvviso", davanti a un pubblico numeroso e particolarmente interessato, che ha gremito l'ampia sala del Camino. Filippo Sala ha raccontato in breve il suo tour nella Bassa Reggiana, alla scoperta dei luoghi amati da Sugar.