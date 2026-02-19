luoghi e magie di zucchero fornaciari in un libro

Il libro su Zucchero Fornaciari racconta i luoghi e le storie che hanno segnato la sua vita. La pubblicazione svela dettagli sulla sua infanzia nella Bassa e sui quartieri di Reggio Emilia che hanno ispirato le sue canzoni. Tra le pagine si trovano fotografie d’epoca e aneddoti inediti, offrendo uno sguardo autentico sul percorso del musicista. La sua musica, infatti, nasce da radici profonde nel territorio. Un modo per scoprire meglio il legame tra l’artista e i luoghi natali.

Un viaggio nella Bassa per conoscere meglio i luoghi di Adelmo Fornaciari, il bluesman reggiano conosciuto a livello internazionale. Un viaggio che ha dato origine a un libro, che verrà presentato sabato 21 febbraio alle 17 a Palazzo Ducale di Guastalla. Autore è Filippo Sala, milanese, che ha scritto "Zucchero Sugar Fornaciari. Come il soul all’improvviso". Un viaggio che parte dall’invito di un amico, il brescellese Dante Tosi, a recarsi nel paese di Peppone e don Camillo per un pranzo nel ristorante frequentato da Zucchero, dove sembra che perfino il colore delle pareti, tra il rubino e il bordeaux, abbia ispirato Sugar per la grafica della copertina di un disco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

