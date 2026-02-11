A 75 anni dalla prima uscita al cinema, “Viale del tramonto” di Billy Wilder torna in libreria. Mauro Marchesini ha scritto un libro che analizza il film, spiegando i segreti, le simbologie e le ossessioni dietro questa pellicola famosa in tutto il mondo. Ora il pubblico può riscoprire un classico del cinema con nuovi spunti e approfondimenti.

ROMA – A 75 anni dalla sua uscita nelle sale, uno dei capolavori assoluti del cinema hollywoodiano torna a far parlare di sé in un volume che ne svela segreti, simbologie e ossessioni. È disponibile in libreria “Viale del tramonto”, il nuovo libro di Mauro Marchesini dedicato al celebre film di Billy Wilder, parte della collana “I migliori anni della nostra vita”, diretta da Enrico Giacovelli per Gremese Editore. Distribuito nel 1950 e vincitore di 3 Oscar, Viale del tramonto è molto più non è solo un film sulla decadenza del divismo muto, ma un’analisi spietata e visionaria dei sogni infranti dell’industria cinematografica, raccontata attraverso il rapporto tra un giovane sceneggiatore disilluso e una ex diva sull’orlo della follia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In libreria “Viale del tramonto di Billy Wilder” di Mauro Marchesini

Approfondimenti su Viale del tramonto

A 75 anni dall’uscita nelle sale, il film

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Viale del tramonto

Argomenti discussi: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone del libro di Torino con il tema Il mondo salvato dai ragazzini; Ubik Cagliari: addio al bookclub Tra le righe dopo sette anni di storie; Cinzia Mascelli torna in libreria con Le pieghe del tempo; Dall’acqua al cielo: la rivoluzione di Acrobatica nel romanzo di Deborah Dirani.

Addio a Lorenzelli: per oltre trent’anni la libraia del vialeÈ scomparsa, a novant’anni, Silvia Maninetti in Lorenzelli, già titolare, con il marito, della libreria Lorenzelli. Una libreria storica, fondata a Bergamo nei primi del Novecento, per 91 anni con ... ecodibergamo.it

Firenze, il carretto dei libri usati in viale don Minzoni salvato da Mattia: «Amo il quartiere e questo lavoro»Rischiava di scomparire la bancarella dei libri usati nel viale don Minzoni, angolo via Pier Capponi. Rischiava di morire un pezzo storico di Firenze, in vita nello stesso punto dal 1957. I vecchi ... corrierefiorentino.corriere.it

Cinque anni di storie raccontate. Cinque anni di emozioni condivise. Il Premio Billy Wilder è uno dei capitoli che hanno segnato il percorso del Festival. Dalla prima alla quarta edizione, quattro visioni diverse. Un’unica idea di cinema. Chi sarà il pr - facebook.com facebook

#duse2526 ‘A qualcuno piace caldo’ arriva al Duse: jazz, equivoci e travestimenti per una versione teatrale brillante del capolavoro di Billy Wilder Una commedia dal ritmo irresistibile tra ironia e sentimento, in scena fino a domenica 8 febbraio _____ teatrodu x.com