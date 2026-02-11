Viale del tramonto di Billy Wilder | in libreria il nuovo saggio di Mauro Marchesini per Gremese

A 75 anni dall’uscita nelle sale, Viale del tramonto continua a essere uno di quei film che non smettono di parlare. Non solo perché è un capolavoro riconosciuto della Hollywood classica, ma perché la sua visione della fabbrica dei sogni – crudele, malinconica, lucidissima – sembra adattarsi perfettamente anche al presente. Proprio da questa persistenza nasce “Viale del tramonto di Billy Wilder”, il nuovo libro di Mauro Marchesini, appena arrivato in libreria per Gremese Editore, all’interno della collana “I migliori anni della nostra vita” diretta da Enrico Giacovelli. Il volume non è una semplice “guida” al film: è un viaggio interpretativo che scava nel dettaglio, ricostruisce percorsi invisibili e rende protagonista tutto ciò che spesso resta sullo sfondo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

