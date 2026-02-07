giorno del ricordo tutte le iniziative del comune di firenze

Martedì 10 febbraio, il Comune di Firenze abbassa le bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’amministrazione comunale ha deciso di partecipare alle iniziative nazionali e di mantenere viva la memoria di quegli eventi tragici, come fa ormai da diversi anni. La giornata si svolge con semplici cerimonie e momenti di riflessione pubblica, senza grandi spettacoli ma con il rispetto che merita questa ricorrenza.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Per celebrare il Giorno del Ricordo, solennità civile istituita nel 2005 per conservare la memoria delle vittime delle foibe e della tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, martedì 10 febbraio 2026, il Comune di Firenze esporrà le bandiere a mezz’asta. Poi alle10,30, al cimitero di Trespiano, sarà deposta al monumento una corona di alloro alla presenza dell’assessora alla Cultura della memoria Benedetta Albanese. “In questa giornata rinnoviamo il ricordo di una tragedia che non può e non deve essere dimenticata – ha dichiarato l’assessora alla Cultura della memoria Benedetta Albanese –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

