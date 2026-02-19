Caso Epstein i giornalisti si radunano fuori dalla tenuta di Sandringham dopo l' arresto del principe Andrea

Il caso Epstein ha portato i giornalisti davanti alla tenuta di Sandringham dopo l’arresto del principe Andrea. L’ex membro della famiglia reale è stato fermato con l’accusa di aver agito in modo scorretto legandosi alle attività di Jeffrey Epstein. I reporter si sono riuniti per seguire da vicino questa vicenda che ha scosso il mondo delle alte sfere. La polizia ha confermato l’arresto e ha avviato le indagini ufficiali. La notizia ha acceso l’interesse pubblico verso questa figura controversa e il suo passato.

L’ex principe Andrea è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Giornalisti e media locali hanno già iniziato a riunirsi all’esterno della residenza di Mountbatten-Windsor nella tenuta di Sandringham, dove abita Andrea. Già nelle ore precedenti, online sono circolate alcune foto che sembravano mostrare auto della polizia senza contrassegni e agenti in borghese riuniti all’esterno della casa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arrestato l'ex principe Andrea. "Condivise informazioni riservate col pedofilo Epstein". Perquisita la tenuta reale di Sandringham L'ex principe Andrea è stato arrestato per aver passato dati riservati a Jeffrey Epstein.

L'ex principe travolto dal caso Epstein e il blitz all'alba nella tenuta di Sandringham. Le accuse: «Condivise informazioni riservate»L'ex principe Andrew è stato arrestato nel giorno del suo compleanno, legato alle accuse di aver condiviso dati riservati con Jeffrey Epstein.

