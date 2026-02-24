L' ex principe Andrea l' ultima umiliazione arriva dalla servitù di Sandringham | che cosa è successo

L'ex principe Andrea ha subito un’umiliazione quando la servitù di Sandringham ha deciso di interrompere i rapporti, protestando contro il suo comportamento. La decisione nasce dopo mesi di tensioni e accuse non confermate che hanno coinvolto il suo nome. La servitù, che tradizionalmente si occupa della cura della tenuta, ha scelto di non lavorare più per lui, lasciando un segno tangibile sulla sua immagine pubblica. La situazione si approfondisce con questa nuova presa di distanza.

Rinnegato dalla famiglia reale, sfrattato dal Royal Lodge, arrestato dalla polizia, inviso ai sudditi britannici e ora perfino mollato dalla servitù: la parabola discendente dell'ex principe Andrea non ha fine Rinnegato dalla famiglia reale, sfrattato dal Royal Lodge, arrestato dalla polizia, inviso ai sudditi britannici ma anche a tutti quelli che nel mondo vogliono la verità sull'internazionale della pedofilia e della schiavitù sessuale messa su dal faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, e ora mollato perfino dalla servitù. La parabola discendente dell'ex principe Andrea, ormai Andrew Mountbatten-Windsor, non ha fine. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

