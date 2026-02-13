Hotel ex Deutsche Bank | Senza nuovi parcheggi è l' ennesimo caso Vellutificio Redaelli

L’ex edificio della Deutsche Bank in piazza Garibaldi a Lecco, ormai trasformato in un hotel di lusso, rischia di diventare un altro esempio di problemi legati alla mancanza di parcheggi, come già accaduto con il Vellutificio Redaelli. La questione dei posti auto non è ancora risolta e mette in discussione la fattibilità dell’intervento, che potrebbe portare benefici ma solo se si garantiscono spazi adeguati per i clienti e i residenti.

Il candidato sindaco Carlo Piazza e il commissario Virginia Tentori dopo la commissione: "140 camere con 25 posti auto? Dotazione simbolica. Servono 71 posti per legge, non si vede dove. Centro già in carenza. 100 dipendenti, 10-20 furgoni al giorno. Chiediamo onere di urbanizzazione vincolante per multipiano interrato" La trasformazione dell'ex sede della Deutsche Bank in piazza Garibaldi a Lecco in un albergo di fascia alta può essere un'opportunità, ma solo a condizioni rigorose e non negoziabili. È la posizione netta di Carlo Piazza, candidato sindaco, e di Virginia Tentori, commissario cittadino di Forza Italia, dopo la commissione consiliare dedicata al progetto.