La commissione urbanistica ha approvato il progetto di trasformazione dell’ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi in un hotel a quattro stelle con circa 140 camere, dopo un acceso dibattito che ha evidenziato le divisioni tra i consiglieri.

Lungo e acceso confronto: ok al progetto per piazza Garibaldi. Ma il nodo mobilità spacca il consiglio: 25 posti auto per 140 camere. Rinviata la conferenza stampa, proteste delle opposizioni Via libera della commissione urbanistica al progetto che trasformerà l'ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi in un hotel a quattro stelle con circa 140 camere. Ma la seduta di giovedì 12 febbraio sera, durata oltre due ore, ha fatto emergere tutte le criticità di un intervento atteso da 15 anni: il nodo irrisolto dei parcheggi, il futuro delle manifestazioni in piazza, il controllo del degrado nei portici, gli anni di cantiere che si prospettano.🔗 Leggi su Leccotoday.it

I capigruppo Cinzia Bettega, Lorella Cesana ed Emilio Minuzzo hanno annunciato una conferenza stampa, prevista prima della prossima commissione, per criticare nuovamente il sindaco Gattinoni e il suo modo di gestire le istituzioni.

A Lecco, l’ex Deutsche Bank di piazza Garibaldi si prepara a cambiare volto.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Hotel, nuova era a Lecco. Per l'ex Deutsche Bank arriva il progetto del fondo straniero; Lecco, hotel di lusso nell’ex Deutsche Bank: a fine mese l’ok definitivo; Ex Deutsche Bank, sì della commissione all'hotel da 140 camere: ma è scontro; Deutsche Bank nomina un team ex Mediobanca Pb.

Santorini, la vendetta dei banchieri di Deutsche Bank assolti nell’inchiesta MpsDopo 12 anni di indagini e una condanna in primo grado ribaltata in appello e Cassazione, sei banker di Deutsche Bank citano a Francoforte e a Londra il loro ex istituto con richieste danni che ... milanofinanza.it

Deutsche Bank, BCE controlla bilanci dopo accuse dell’ex manager/ Presentato quadro finanziario fuorvianteDeutsche Bank sotto osservazione dalla BCE per presunte violazioni sulle procedure di bilancio ed esposizione rischi, la denuncia dell'ex dipendente Deutsche Bank, in corso un accertamento della BCE ... ilsussidiario.net

Deutsche Bank raggiunge accordo riservato con l’ex top banker assolto a Milano nel processo falsi in bilancio del Montepaschi. Foresti aveva avviato un’azione civile a Londra con altri quattro ex colleghi. Un'altra causa è stata aperta in Germania da Dario Sc - facebook.com facebook

Deutsche Bank punta sui finanziamenti nello sport: focus su Europa e Stati Uniti. Gli esperti prevedono un raddoppio del valore del comparto entro il 2030 x.com