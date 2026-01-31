Questa mattina a Napoli tutto sembrava pronto per il trasferimento di Allisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il club azzurro ha già preparato il contratto e aspetta solo di ufficializzare l’accordo. Tuttavia, resta ancora da capire quale sarà l’evoluzione della situazione di Sulemana, che potrebbe influenzare le mosse finali del mercato. La trattativa con il portiere brasiliano sembra in dirittura d’arrivo, ma tutto dipende ancora da alcuni dettagli da definire.

Come abbiamo scritto poco fa e ha riportato il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere l’accordo con lo Sporting Lisbona per Allisson Santos in prestito. Ma l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà questa mattina riporta che la trattativa è al momento ferma in attesa dell’evoluzione di un’altra che coinvolge Sulemana. “I l Napoli ha in mano i documenti di Alisson (e ha lo scrupolo di non rimangiarsi la parola data) ma sta aspettando le definitive evoluzioni che coinvolgono Sulemana”. Il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Alisson, tutto pronto, ma si attende l’evoluzione della situazione di Sulemana (Pedullà)

In queste ultime ore il mercato del Napoli si complica.

Il Calcio Napoli si muove di nuovo sul mercato.

