Fondazione Pisa | pubblicati gli avvisi 2026 per i contributi nel settore dei beni culturali e del volontariato filantropia beneficenza

La Fondazione Pisa ha pubblicato gli avvisi per il 2026. Da oggi sul sito ufficiale sono disponibili i bandi per ottenere contributi nei settori dei beni culturali, del volontariato, della filantropia e della beneficenza. Le richieste possono essere inviate online, e si tratta di un’opportunità importante per associazioni e enti che vogliono sostenere progetti in queste aree.

Sul sito della Fondazione Pisa – www.fondazionepisa.it - sono pubblicati gli avvisi relativi all'anno 2026 per le richieste di contributo nei settori istituzionali dei beni culturali e del volontariato, filantropia e beneficenza.Per la presentazione delle richieste di contributo la Fondazione.

