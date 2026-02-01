Riapre a Bologna la Torre della Specola | tra osservazioni celesti e radici storiche del sapere astronomico

La Torre della Specola a Bologna riapre al pubblico dopo lavori di restauro. La struttura, simbolo dell’eredità scientifica dell’Università di Bologna, torna a essere accessibile, offrendo ai visitatori un percorso rinnovato tra osservazioni celesti e radici storiche dell’astronomia. La torre, che ha visto passare secoli di studi e scoperte, si presenta ora con un percorso museale aggiornato e più coinvolgente.

Si riapre a Bologna la Torre della Specola, simbolo dell'eredità scientifica e culturale dell'Università di Bologna, dopo un'intensa ristrutturazione che ha ridefinito l'intero percorso museale legato al patrimonio storico dell'Alma Mater. L'evento, annunciato il 31 gennaio 2026, segna un passo significativo nel progetto di valorizzazione del patrimonio universitario avviato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il cuore della ristrutturazione è rappresentato dal rinnovamento del complesso di Palazzo Poggi, sede storica delle scienze e della ricerca bolognese, ora collegato direttamente alla Biblioteca Universitaria e reso più accessibile al pubblico.

La Torre della Specola di Bologna riapre al pubblico dopo mesi di lavori di restauro.

