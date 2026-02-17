Quentin Deranque il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anni
Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra. La lite tra i due gruppi è scoppiata in una zona della città, dove si erano radunati entrambi per manifestare le proprie posizioni. Un colpo di arma da fuoco ha colpito Deranque, provocandone la morte sul colpo. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.
Il governo denuncia la "responsabilità morale" della France Insoumise per il "clima di violenza" nel dibattito politico. Mélenchon respinge le accuse. L'eco della vicenda raggiunge anche l'Italia. Procaccini (FdI) parla di un nuovo caso Ramelli Quentin Deranque. Questo il nome che sta dividendo la Francia. Si chiamava così il ragazzo di 23 anni, militante dell'estrema destra, morto dopo essere stato coinvolto in alcuni scontri con esponenti dell'estrema sinistra. Quentin è stato dichiarato morto sabato, dopo essere stato aggredito due giorni prima a Lione, picchiato da "almeno sei individui" mascherati e con il passamontagna.
Morto Quentin, ragazzo di 23 anni aggredito a Lione: era un militante di estrema destra. Messaggio di Macron
Quentin, un ragazzo di 23 anni, è morto dopo essere stato aggredito a Lione, un episodio che ha acceso le tensioni tra le fazioni politiche.
Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa Mélenchon
Il governo francese accusa Mélenchon per l'omicidio dell'attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026.
Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anniIl governo denuncia la responsabilità morale della France Insoumise per il clima di violenza nel dibattito politico. Mélenchon respinge le accuse. L'eco della vicenda raggiunge anche l'Italia.
Chi era Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: le frequentazioni neofasciste e il volontariato in parrocchia. «Distribuiva pasti ai poveri»PARIGI - Quentin Deranque, 23 anni, si era da poco convertito al cattolicesimo tradizionalista e aveva convinto il padre a seguire lo stesso percorso. Aveva accompagnato le convinzioni religiose con
Quentin Deranque, 23enne militante nazionalista morto in un'aggressione: si indaga per omicidio volontario I procuratori hanno spiegato che gli autori dei fatti "sono in corso di identificazione"