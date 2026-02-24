L’espianto sul bambino dal cuore bruciato è iniziato prima dell’arrivo dell’organo da Bolzano

Il trasferimento d’organo ha causato l’avvio precoce dell’intervento su Domenico, un bambino con il cuore gravemente danneggiato. I medici hanno iniziato l’operazione prima di ricevere il cuore da Bolzano, accelerando i tempi per salvargli la vita. La procedura si è concentrata sull’espianto e il trapianto, con l’obiettivo di ridurre le complicazioni. Si attende ora il risultato dell’intervento e il decorso post-operatorio.

L'intervento su Domenico all'ospedale Monaldi è iniziato prima dell'arrivo del nuovo cuore da Bolzano. Ovvero 10 minuti prima dell'ingresso in sala operatoria dell' équipe con il contenitore per il trasporto. Lo mostra l'incrocio degli orari forniti dall' audit dell'ospedale dell' Azienda dei Colli e quelli della scheda Cec, ovvero il documento che annota le procedure legate alla circolazione extracorporea. Secondo le carte alle 14.02 del 23 dicembre inizia l'intervento. Sedici minuti dopo, ovvero alle 14.18 viene « clampata » (ovvero: chiusa) l'aorta. Mentre il nuovo cuore arriva in sala operatoria alle 14. Dal ghiaccio secco all'espianto già avvenuto: così è iniziato il dramma del cuore "bruciato"Il 23 dicembre scorso, a causa di un errore nella catena del trapianto, un bambino di poco più di due anni ha iniziato il suo calvario con il cuore L'espianto, l'errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciatoLuca, un bambino di due anni e tre mesi, ha subito un trapianto di cuore mercoledì scorso all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo che il suo primo intervento aveva fallito. L'espianto sul bambino dal cuore bruciato è iniziato prima dell'arrivo dell'organo da BolzanoSecondo le carte l'intervento inizia mezz'ora prima dell'arrivo dell'équipe in sala operatoria. Le chat dei medici sotto la lente «Spero che i medici del Bambino Gesù sbaglino e che arrivi un cuore per il mio Tommaso»: la mamma del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato non si arrende, mentre l ...Gli esperti dell'ospedale Bambino Gesù hanno dichiarato il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato non trapiantabile, mentre quelli di Napoli ritengono l'intervento ancora possibile. La madre del pi MORTE PICCOLO DOMENICO CON IL CUORE MALATO. TG1: L'AVVOCATO DELLA FAMIGLIA ACCUSA ANCHE I MEDICI DI BOLZANO: "MANCA LA DOCUMENTAZIONE DELL' ESPIANTO" Il ghiaccio secco ma forse anche danni all'organo causati già in fase di espianto a Bolzano. Il legale della famiglia del piccolo Domenico, Francesco Petruzzi, parla di questa ipotesi "che mi è stata paventata in Procura" che potrebbe aver determinato, o concor