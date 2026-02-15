Dal ghiaccio secco all' espianto già avvenuto | così è iniziato il dramma del cuore bruciato
Il 23 dicembre scorso, a causa di un errore nella catena del trapianto, un bambino di poco più di due anni ha iniziato il suo calvario con il cuore
scorso 23 dicembre, lotta tra la vita e la morte per un errore nella catena del trapianto. Il piccolo è ricoverato in rianimazione ormai da quasi due mesi, ha poco più di 2 anni ed è nato con una malformazione cardiaca che richiede un cuore nuovo, che dopo una lunga attesa era finalmente arrivato. I genitori del bimbo pensavano che quello sarebbe stato per loro il più bel Natale, una seconda rinascita e non potevano nemmeno lontanamente immaginare che, invece, sarebbe stato l’inizio dell’incubo. Il cuore per il piccolo, ormai adottato da tutta Italia, è arrivato all’ospedale Monaldi di Napoli in condizioni critiche, strutturalmente “bruciato”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il dramma del cuore ‘bruciato’: dal ghiaccio secco alle procedure per il trapianto
Una tragedia sconvolge Napoli: un bambino di soli 4 anni aveva donato il suo cuore, destinato a salvare un’altra vita.
L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato
Luca, un bambino di due anni e tre mesi, ha subito un trapianto di cuore mercoledì scorso all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo che il suo primo intervento aveva fallito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi; Ghiaccio secco sul cuore da trapiantare a bimbo di due anni: organo carbonizzato. Aperte tre inchieste a Napoli e Bolzano; Azoto al posto del ghiaccio: l’errore commesso a Bolzano fa saltare il trapianto di cuore a un bimbo; Trapianto fallito al Monaldi, l’ex sindaco Marino: Non credo il cuore fosse conservato a ghiaccio secco.
Trapianto fallito al Monaldi: cuore danneggiato dal ghiaccio secco. La conferma della direzione sanitaria: Sapevano tuttoAl Monaldi cuore di bimbo di 2 anni danneggiato dal ghiaccio secco; direzione conferma che l’equipe sapeva tutto. la7.it
Cuore deteriorato dal ghiaccio secco prima del trapianto: sospesi due chirurghi. Il bambino di 2 anni che lo attendeva è gravissimoNAPOLI/BOLZANO - Trapianto con cuore deteriorato: sono stati sospesi dall'attività trapiantologica i due medici chirurghi (primario e assistente) che alla vigila ... ilgazzettino.it
#ignotox Trapianto fallito al Monaldi, l’ex sindaco Marino: “Non credo il cuore fosse conservato a ghiaccio secco” facebook
#ignotox Trapianto fallito al Monaldi, l’ex sindaco Marino: “Non credo il cuore fosse conservato a ghiaccio secco” x.com