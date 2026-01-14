Alfonso Signorini | Il freddo non finge non promette felicità a basso costo È un grande moralizzatore | ti insegna che senza cappotto non si va lontano che le scorciatoie non funzionano

Alfonso Signorini, noto conduttore e opinionista, ha recentemente rilasciato dichiarazioni sul freddo come insegnamento di moralità e resistenza. Contestualmente, è stato ascoltato dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata dopo la denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. La vicenda evidenzia l’importanza di distinguere tra parole e fatti in un contesto pubblico e mediatico.

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini è stato ascoltato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine per violenza sessuale ed estorsione nata dalla denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Tutto è iniziato con una puntata del programma di Fabrizio Corona, Falsissimo (Youtube) nella quale l'ex re dei paparazzi – denunciato per revenge porn – ha parlato di un presunto "sistema Signorini". E mentre la procura indaga, il conduttore Mediaset si è autosospeso dalla tv ma non dal ruolo di direttore editoriale di Chi e, come ogni mercoledì, è uscito il suo editoriale. "Arriva il grande freddo: quello che fa ordine nell'aria, nei pensieri e nelle abitudini", il titolo.

