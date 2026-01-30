Scrivi come ti senti e premi play | la mossa di Spotify che cambia l’esperienza musicale il web è entuasiasta

Spotify ha annunciato un nuovo aggiornamento che rivoluziona il modo in cui gli utenti scoprono musica. La piattaforma introduce funzioni basate sull’intelligenza artificiale, permettendo di personalizzare ancora di più le playlist e le raccomandazioni. Gli utenti possono ora scrivere come si sentono e premere play, dando vita a un’esperienza più immediata e coinvolgente. La novità ha già scatenato entusiasmo tra gli appassionati, che aspettano di provarla.

Spotify accelera sull’intelligenza artificiale e cambia il modo in cui gli utenti scoprono la musica. Con una nuova funzione chiamata “ Prompted Playlist ”, la piattaforma di streaming permette di creare playlist non più solo cliccando su generi o artisti, ma dialogando direttamente con l’algoritmo. L’utente può descrivere a parole cosa vuole ascoltare, come se stesse parlando con una persona. È un passaggio che segna un’evoluzione importante: dalla semplice raccomandazione automatica a un’interazione più consapevole e guidata. L’obiettivo è rendere la selezione musicale più intuitiva, personale e meno faticosa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Anna's Archive ha annunciato di aver effettuato una copia completa della libreria di Spotify, includendo oltre 86 milioni di file audio e relativi metadati.

