Le lesioni sul volto di David Rossi non sono compatibili con la caduta | la perizia della commissione d’inchiesta

Le lesioni sul volto di David Rossi derivano da un'altra causa rispetto a quella ipotizzata nelle prime indagini. La commissione d'inchiesta ha analizzato attentamente i segni e ha riscontrato che non sono compatibili con una semplice caduta. Durante le verifiche, sono stati trovati dettagli che suggeriscono una dinamica diversa. La relazione ha portato a rivedere le ipotesi iniziali sulla dinamica dell’incidente. La questione rimane aperta e richiede ulteriori approfondimenti.

Le ferite e i segni sul volto di David Rossi hanno un’origine diversa da quella che hanno indicato le indagini. Ne sono convinti il medico legale Robbi Manghi e il tenente del Ris Adolfo Gregori, consulenti tecnici della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del capo comunicazione di Mps, deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena. Della perizia in questione si è parlato in una nuova audizione della Commissione, con al centro proprio la questione delle ferite: le lesioni al volto di David Rossi non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra ma sarebbero invece compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone contro contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Morte David Rossi, lesioni al volto non compatibili con la caduta: è l'indizio che confermerebbe l'omicidioLe lesioni al volto di David Rossi sono risultate incoerenti con una semplice caduta, suggerendo che potrebbe essere stato coinvolto in un'aggressione.

Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morteUna perizia recente smentisce l’ipotesi del suicidio nel caso di David Rossi, il dirigente di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: 'Lesioni sul volto di David Rossi non riconducibili alla caduta'; Sul volto di Mansouri lesioni e contusioni. Il medico legale: Così il suo corpo ha parlato; Morte David Rossi, conclusi gli accertamenti sulle ferite al volto: sono frutto di una colluttazione; Morte David Rossi. Nuova perizia sulle ferite al volto. 6 marzo Commissione a Siena.

Morte di David Rossi: lesioni sul volto non compatibili con la caduta, ma con pressioni fisicheNuove perizie escluderebbero l’ipotesi che il capo della comunicazione di Mps, deceduto il 6 marzo 2013, possa essere precipitato accidentalmente dalla finestra del Monte dei Paschi ... msn.com

'Lesioni sul volto di David Rossi non riconducibili alla caduta'(ANSA) - SIENA, 24 FEB - Le lesioni al volto di David Rossi non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra ma sarebbero invece compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata d ... msn.com

Le lesioni al volto di David Rossi non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra ma sarebbero invece compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone contro contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. E' - facebook.com facebook

Lesioni sul volto di David Rossi non riconducibili alla caduta. La perizia della Commissione d'inchiesta: "Sono compatibili con una pressione esercitataq da terze persone" #ANSA x.com