Biathlon | l’Italia femminile sogna in grande alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La squadra femminile di biathlon italiana si prepara con convinzione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le atlete hanno ritrovato forma e fiducia, puntano in alto e credono di poter fare bene. La corsa verso il sogno olimpico è iniziata e tutte vogliono dimostrare il loro valore sulla scena internazionale.

A poche settimane dall'inizio delle competizioni olimpiche, l'ambiente azzurro guarda con ottimismo alla possibilità di competere per medaglie di alto valore, magari davanti al pubblico di casa.

