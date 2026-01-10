Emergenza casa Scandicci rilancia e mette a disposizione 160 alloggi

In risposta alla crescente emergenza abitativa, il Comune di Scandicci ha annunciato la disponibilità di 160 alloggi per sostenere chi affronta difficoltà nel trovare una sistemazione. Un intervento concreto volto a migliorare l’accesso alla casa e a favorire stabilità abitativa, in un contesto di crescente pressione economica sulla popolazione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le sfide legate alla crisi del settore immobiliare e al costo della vita.

