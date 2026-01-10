Emergenza casa Scandicci rilancia e mette a disposizione 160 alloggi
In risposta alla crescente emergenza abitativa, il Comune di Scandicci ha annunciato la disponibilità di 160 alloggi per sostenere chi affronta difficoltà nel trovare una sistemazione. Un intervento concreto volto a migliorare l’accesso alla casa e a favorire stabilità abitativa, in un contesto di crescente pressione economica sulla popolazione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le sfide legate alla crisi del settore immobiliare e al costo della vita.
La crisi economica incide sempre più sul costo della vita e sull’accesso alla casa, ma può essere affrontata con interventi mirati e strutturali. È da questa consapevolezza che nasce l’impegno del Comune di Scandicci sul fronte delle politiche abitative, in particolare a sostegno dei lavoratori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
