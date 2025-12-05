Legge elettorale il report riservato della destra | Serve proporzionale con premio Col sistema attuale rischi per la stabilità

Uno studio riservato sulla legge elettorale che “sponsorizza” un modello proporzionale con premio di maggioranza, in quanto meno rischioso per la stabilità del futuro governo. A realizzarlo sono stati gli uffici parlamentari dei partiti di centrodestra, in vista della riforma del sistema di voto annunciata dalla maggioranza nelle ultime settimane, dopo le Regionali vinte dal centrosinistra in Puglia e in Campania. Il report, i cui contenuti sono stati pubblicati da Repubblica e Corriere della sera, si intitola “Analisi legge elettorale 2027” ed elabora tre simulazioni con modelli differenti: quello che “garantisce più stabilità”, si legge, è l’ultimo, un proporzionale con premio di maggioranza del 55% dei seggi a chi supera il 40% dei voti, con soglia di sbarramento fissata al 3%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, il report riservato della destra: “Serve proporzionale con premio. Col sistema attuale rischi per la stabilità”

Approfondisci con queste news

“Proporzionale e premio. Ecco la legge elettorale che fa vincere la destra” Vai su X

#Regionali, il 18 febbraio il TAR deciderà sul ricorso di Toscana Rossa: "Legge elettorale sbagliata" Ascolta le interviste a Antonella Bundu, Bianca Galmarini, Francesca Trasatti e Leonardo Masi https://www.novaradio.info/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Legge elettorale, il report riservato della destra: “Serve proporzionale con premio. Col sistema attuale rischi per la stabilità” - Uno studio riservato del centrodestra suggerisce il proporzionale con premio di maggioranza per evitare rischi nelle prossime elezioni ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

“Proporzionale e premio. Ecco la legge elettorale che fa vincere la destra” - Lo studio riservato della maggioranza con le simulazioni di voto. Come scrive repubblica.it

Elezioni Politiche e legge elettorale: rischio instabilità anche alla Camera. E Calenda sarebbe decisivo - Numeri e simulazioni alla mano, c’è un grande dato che emergerebbe dalle elezioni Politiche, se si votasse con l’attuale legge elettorale, alla luce degli attuali sondaggi e ... ilmessaggero.it scrive

Una ogni sei anni e mezzo. La «magnifica» ossessione della legge elettorale - Da trent’anni a questa parte ne abbiamo avute quattro diverse (due sono state bocciate dalla Corte costituzionale, una non è mai andata i ... Segnala msn.com

Clementi e la legge elettorale: "Cambiarla si può, a certe condizioni" - Il giurista: "Sì a un premio di maggioranza superata la soglia del 40- Segnala msn.com

Legge elettorale, servono sensibilità e dialogo - Il fatto che a farlo sia stata la premier in una sede ufficiale (il question time al Senato, rispondendo a una ... Lo riporta avvenire.it