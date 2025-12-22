Referendum sulla giustizia il governo accelera | Si vota in 2 giorni L' ipotesi del 29 e 30 marzo
C'è una consultazione popolare che viene osservata con attenzione dal governo Meloni, anche in vista delle elezioni politiche del 2027. Nei prossimi mesi i cittadini torneranno alle urne per esprimersi sulla riforma della giustizia voluta dal guardasigilli Carlo Nordio. Il testo sulla separazione. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Il governo punta al 15 marzo, l’opposizione su metà aprile
Leggi anche: Riforma Giustizia, ora la parola passa al Referendum tra marzo e aprile: cosa e come si vota
Giustizia, il governo accelera: ipotesi referendum il primo marzo; Referendum sulla giustizia, nasce il comitato per il sì vicino al governo; Il No pensa alle firme per stoppare il blitz in Cdm sul referendum; Un master per formare i comunicatori del Terzo Settore.
Giustizia, il governo accelera sul referendum: si voterà a marzo - Sondaggi dicono che i sì sono avanti di dieci punti. avvenire.it
Giustizia, il governo accelera: ipotesi referendum il primo marzo - Oggi nasce il comitato del Sì con Zanon e Sallusti ... repubblica.it
Referendum sulla giustizia, nasce il comitato per il sì vicino al governo - Un anno fa aveva avanzato rilievi contro la separazione tra pm e giudici ma ora dice: “Ho capito che ... repubblica.it
Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati
CONSIGLIERE REGIONALE TATARANNO (LEGA) LANCIA IL TOUR DEL SI AL REFERENDUM GIUSTIZIA - facebook.com facebook
Sì in abito bianco e al referendum giustizia, nozze speciali di Martina. A Napoli, e i giovani di Forza Italia espongono cartelli col Si' #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.