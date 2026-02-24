lega la compagna al termosifone con un cavo arrestato marocchino

Un uomo è stato arrestato dopo aver legato la compagna al termosifone con un cavo. La donna è riuscita a chiedere aiuto e ha raccontato di aver subito minacce e violenze ripetute. Le forze dell'ordine sono intervenute subito, trovando la donna in uno stato di paura e shock. L'uomo è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti e aggressioni all’interno della loro abitazione. La vicenda ha sollevato immediatamente l’attenzione delle autorità locali.

REGGIO EMILIA, 24 FEB – Con un cavo elettrico avrebbe legato la compagna al termosifone. Uno dei tanti episodi di maltrattamenti nei confronti della compagna che vengono contestati ad un 34enne marocchino, arrestato dai carabinieri a Campagnola Emilia, nella Bassa Reggiana. Il tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della locale procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo era spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sottoponeva a continue vessazioni sia fisiche sia psicologiche la fidanzata convivente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Legò la compagna al termosifone, 34enne arrestato per maltrattamenti a Reggio EmiliaUn uomo di 34 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dopo aver legato la compagna al termosifone con un cavo elettrico.

