A Giaveno, in provincia di Torino, un giovane uomo è stato arrestato per aver aggredito la sua compagna di 22 anni, causandole una ferita permanente al volto con un colpo di coltello. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un sfregio permanente sul viso. E’ questo il terribile segno che una ragazza di 22 anni dovrà drammaticamente portare per il resto della sua vita per mano del suo compagno, che è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno, in provincia di Torino. E da quanto appreso, lo ha fatto “per motivi di gelosia” hanno riferito agli inquirenti sia l’uomo che la vittima. Ma prima l’aggressore, 38 anni di origine marocchina come la compagna, ha provato a convincere la 22enne a fornire una versione diversa dell’accaduto per discolparlo. “Devi dire che non sono stato io“, le avrebbe intimato a bordo dell’ambulanza che trasportava la ragazza in ospedale dopo averla sfregiata, mentre lei in lacrime si copriva il volto pieno di sangue con la mano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Torino, sfregia al viso la compagna 22enne con una coltellata: arrestato

Sfregia al viso compagna con coltellataA Giaveno, in provincia di Torino, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver sfregiato la propria compagna con una coltellata.

Torino: sfregia la compagna al volto. Lesioni permanenti. ArrestatoUn uomo di 38 anni è stato arrestato a Torino per aver aggredito la propria compagna, una donna di 22 anni, provocandole lesioni permanenti al volto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sfregia la compagna dopo una lite in casa, arrestato un 37enne a Giaveno; La badante, la cartomante, il notaio e i 300mila euro: così due anziani sono stati raggirati; Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato; Aurora, lacrime e rabbia. L’urlo di mamma Erminia: Non ti lascerò mai sola.

Sfregia al viso la compagna con una coltellata - Ha sfregiato la compagna con una coltellata. Con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Giaveno (Torino). Il provvedimento è stato convalidato dal Gip che su richiesta ... rainews.it

Sfregia la compagna sul viso con una coltellata, arrestato nel Torinese - TORINO – Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno (Torino). msn.com

#Torino Ha sfregiato la compagna con una coltellata: arrestato dai Carabinieri a Giaveno un 32enne. Disposta la custodia cautelare in carcere. L'episodio è dell'11 gennaio. Le lesioni al viso della 22enne sono permanenti. facebook

#Torino Ha sfregiato la compagna con una coltellata: arrestato dai Carabinieri a Giaveno un 32enne. Disposta la custodia cautelare in carcere. L'episodio è dell'11 gennaio. Le lesioni al viso della 22enne sono permanenti. x.com