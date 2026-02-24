Legò la compagna al termosifone 34enne arrestato per maltrattamenti a Reggio Emilia

Un uomo di 34 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dopo aver legato la compagna al termosifone con un cavo elettrico. La decisione nasce da uno dei numerosi episodi di violenza che gli vengono contestati durante le indagini dei carabinieri a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. La donna ha riportato segni evidenti di aggressione durante il violento episodio. Le forze dell'ordine proseguono le verifiche sulle circostanze dell’accaduto.

Avrebbe legato la compagna al termosifone con un cavo elettrico, in quello che viene indicato come uno dei numerosi episodi di violenza contestati a un 34enne di origine marocchina arrestato dai carabinieri a Campagnola Emilia, nella Bassa Reggiana. Il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, induzione all’uso di sostanze stupefacenti e lesioni personali. Le accuse Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 34enne, spesso sotto l’effetto di droga, avrebbe sottoposto la convivente a continue vessazioni fisiche e psicologiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Reggio Emilia, sequestra e picchia la compagna: arrestato 34enneUn uomo di 34 anni è finito in carcere dopo aver sequestrato e picchiato la compagna, causandole ferite e traumi.

Rapine a Reggio Emilia: 34enne arrestato, dipendenze e problemi mentali al centro della confessione.La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni sospettato di aver compiuto cinque rapine tra dicembre 2025 e ora.

Argomenti correlati

Siamo andati a vedere da vicino come Lego ha realizzato Smart Brick, la sua più grande innovazione in 50 anni; Game Boy LEGO a 45€: il mito Nintendo anni '90 torna in mattoncini, ottimo anche come regalo per la Festa del Papà; Mi sono costruito un braccio con i Lego: David Aguilar cambia la narrazione sulle malattie rare; Amazon: sconti fino al 30% su 10 set LEGO Super Mario, c'è anche Mario Kart.

Uomini e Donne, Jack Vanore ufficializza la sua relazione: la tenera dedica sui socialJack Vanore, ex opinionista di Uomini e Donne, ha ufficializzato la sua relazione con la compagna con cui è insieme da un anno e mezzo. comingsoon.it

'Insieme c'è differenza', Comuni uniti contro le discriminazioni. Capofila è Reggio Emilia, percorsi di formazione e sportelli sul territorio #ANSA x.com

La fano ultras in trasferta a Reggio Emilia (86) I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA - facebook.com facebook