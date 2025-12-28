Acquedotto filtri assenti in parte della città serve equità nella tutela sanitaria

La qualità dell’acquedotto a Pordenone evidenzia disparità nella tutela sanitaria tra le diverse zone della città. La presenza di filtri assenti in alcune aree solleva questioni di equità e sicurezza per i cittadini. Questa situazione riaccende il dibattito pubblico sulla necessità di interventi uniformi e di un sistema di tutela più equo, garantendo a tutti un accesso sicuro e di qualità all’acqua potabile.

La diversa qualità delle tutele sanitarie nell’acquedotto di Pordenone riaccende il dibattito politico. Le consigliere del Partito Democratico Antonella Del Ben e Silvia Corelli chiedono che i filtri a carboni attivi vengano installati anche nelle zone Centro, Sud e Torre bassa della città, dove. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

