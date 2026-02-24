Le verifiche? Vorremmo sentirci più a nostro agio

La paura delle verifiche colpisce molti studenti, soprattutto per il modo in cui vengono valutati. La causa risiede nella pressione di dover dimostrare le proprie capacità in tempi brevi, senza sentirsi completamente preparati. Questa ansia aumenta quando si percepisce che i criteri di giudizio non sono chiari o equi. Di conseguenza, molti giovani desiderano un ambiente più sereno e meno competitivo per affrontare gli esami.

La grande maggioranza di noi giovani studenti è ansiosa per via delle verifiche e, di conseguenza, delle valutazioni che spesso sembrano ingiuste. Per molti, i professori possono apparire severi, ma in pochi sono abituati a ragionare sulla qualità della propria “prestazione” in ottica autovalutativa. Ascoltiamo delle testimonianze. Provi ansia per le verifiche? A: "Ne ho molta per il timore di un brutto voto e della reazione dei miei genitori che pretendono sempre voti alti". L: "Provo ansia quando penso di non aver studiato adeguatamente; se sono consapevole di essermi preparato bene, mi sento tranquillo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Sono toscane le tende portatili che proteggono i clochard dal freddo: “Richieste da tutta Italia, ma vorremmo fare di più”

F1, Charles Leclerc: “Mi sento sempre più a mio agio in macchina. Adesso non guardiamo alle prestazioni”Charles Leclerc si sente sempre più a suo agio in macchina.

015 | The Energetic Layer (Pt. 2): Perception, Protection & Power