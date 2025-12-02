Sono toscane le tende portatili che proteggono i clochard dal freddo | Richieste da tutta Italia ma vorremmo fare di più

Firenze, 02 dicembre 2025 – Con l’inverno alle porte, le notti si fanno sempre più gelide e per chi non ha una casa la vita si fa ancora più difficile. I cartoni non bastano per ripararsi dal freddo, e l’indifferenza colpisce ancora più del gelo. Ma c’è un faro di speranza, c’è chi si è preso a cuore questa situazione e sta cercando di cambiare le cose. Si tratta di Sheep Italia, che prima col suo progetto “Coperte per senza dimora” e poi con le sue “Sheep Dream” sta intervenendo e sta portando una luce nel buio. Anna Tarocchi, responsabile del progetto “ Sheep Dream ”, racconta la nascita del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

