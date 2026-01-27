’Racconta un vinile’ torna da ’Qb’

’Racconta un vinile’ torna al bar libreria ’Qb’ in piazza Pacciardi. L’evento, che inizia alle 17, offre l’opportunità di ascoltare e condividere storie e brani di musica su vinile, in un ambiente tranquillo e informale. Un momento dedicato agli appassionati e a chi desidera riscoprire il piacere dell’ascolto musicale in compagnia.

L’appuntamento di oggi con il ciclo ’Racconta un vinile’ nel bar libreria ’Qb’ in piazza Pacciardi (inizio alle 17.30) vedrà protagonisti Alessandro Camaiti e Alessandro Pierini per parlare dell’album ’Pictures at an Exhibition’ del gruppo progressive rock britannico Emerson, Lake & Palmer. Il terzo album del gruppo fu pubblicato nel 1971 ed è il loro primo disco dal vivo. Fu registrato in concerto alla Newcastle City Hall, il 26 marzo 1971 e consiste per buona parte nella rielaborazione in chiave rock di alcuni brani dall’omonima composizione pianistica del 1874 di Modest Mussorgsky. Le parti firmate dall’autore russo sono inframmezzate a composizioni originali del trio, proposte in forma di variazioni sui temi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Racconta un vinile’ torna da ’Qb’ Approfondimenti su Racconta Un Vinile Alessando Casalini racconta l'amore per la musica con la sua "Trilogia del vinile" The Cure: torna in vinile e cd “Boys Don’t Cry” The Cure ripropone il celebre album “Boys Don’t Cry” in formato vinile e CD, confermando la sua importanza nel panorama musicale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Racconta Un Vinile Argomenti discussi: ’Racconta un vinile’ torna da ’Qb’; Racconta un vinile: a Grosseto si ascolta Emerson, Lake & Palmer; Un classico: Mo' Vene di Peppe Barra ritorna in vinile; Racconta un vinile: Camaiti e Pierini parlano di Pictures at an exibition di Emerson, Lake e Palmer. The Cure: torna in vinile e cd Boys Don’t CryLONDRA - Boys Don’t Cry continua a dimostrare quanto il tempo abbia solo rafforzato il suo impatto. A più di quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, ... lopinionista.it Racconta un vinile: a Grosseto si ascolta Emerson, Lake & PalmerGROSSETO – Prosegue l’appuntamento con Racconta un vinile, la rassegna dedicata agli album che hanno fatto la storia della musica. […] ... ilgiunco.net "Racconta un vinile": Camaiti e Pierini parlano di "Pictures at an Exibition" - Il Giunco x.com Martedi 27 Gennaio al Bar Libreria QB un interessante appuntamento di Racconta un Vinile. Pictures at an Exibition di Moussorsky e la cover di Emerson Lake e Palmer del 1971. Saranno con noi Alessandro Camaiti e Alessandro Pierini. Ingresso gratuito!! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.