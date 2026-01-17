Le recenti rivolte pacifiche, da Teheran a Minneapolis, richiamano l’attenzione su forme di protesta non violenta. La figura di Savonarola, con la sua storia e il suo insegnamento, offre una riflessione sulla forza delle parole e delle azioni calme di fronte alle tensioni sociali. Osservare questi eventi nel contesto storico e spirituale permette di comprendere meglio il valore di un impegno civile sobrio e rispettoso delle regole.

Ieri guardavo ancora una volta la folla di nuovi visitatori che, in fondo al giro del dormitorio di San Marco, arrivavano alle tre celle di Girolamo Savonarola. Ci sono pochi personaggi cui si attagli altrettanto l’aggettivo che è diventato così invadente da noi, un modo per cavarsi d’impaccio: divisivo. Fin dal suo contemporaneo Machiavelli, che fece dell’ironia, cauta, sul frate e la credulità dei sofisticati fiorentini, ma concluse che dovesse rovinare non perché era un falso profeta, ma perché era un profeta disarmato. La Chiesa di Roma se ne era premunita, dichiarando finita l’epoca della profezia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le rivolte disarmate, da Teheran a Minneapolis, e la lezione di Savonarola

