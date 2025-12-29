Adamant fatali gli errori nel finale Manca il ’killer instinct’ con Latina

Nella partita tra Benacquista Latina e Adamant Ferrara, il risultato finale è stato di 77-74 a favore dei padroni di casa. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con alcune assenze e momenti decisivi nel finale. Gli errori nelle ultime azioni hanno pesato sulla squadra ospite, evidenziando l'importanza del “killer instinct” in situazioni decisive. Di seguito, i nomi dei principali protagonisti e i punteggi individuali.

benacquista latina 77 adamant ferrara 74: Maiga 8, Pellizzari, Gallo 4, Chiti 16, Zappone ne, Di Emidio, Nwouocha 6, Sacchetti 12, Cipolla 11, Pastore 13, Bakovic 7. All. Gramenzi. FERRARA: Dioli, Sackey 2, Renzi 12, Pellicano 6, Tio 18, Solaroli 17, Bellini 3, Marchini 11, Casagrande 5, Caiazza. All. Benedetto. Parziali: 22-20; 40-37; 57-58 Ancora senza lo straniero, l'Adamant accarezza l'impresa a Latina giocando una partita gagliarda per 40', senza timori reverenziali e con la faccia giusta: nel finale però i tiri aperti di Pellicano e Casagrande non entrano, e il play perde un pallone sanguinoso che regala il successo ai padroni di casa.

