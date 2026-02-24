Le ossessioni di Klaebo | due mesi senza un bacio con la sua fidanzata adesso può farlo

Johannes Klaebo ha evitato di baciarsi con la sua fidanzata per due mesi, una scelta dettata dalla sua ossessione per la vittoria. La sua forte ambizione lo ha portato a limitare anche i momenti di intimità, per concentrarsi completamente sugli allenamenti e sulle gare. Ora, con l’obiettivo di trovare un equilibrio, può finalmente riabbracciare la sua compagna senza restrizioni. Questa decisione segna un cambiamento importante nella sua vita privata.