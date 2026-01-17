L’ho ucciso per quelle foto la confessione di Zouhair Atif Le coltellate a scuola dopo la chat con la fidanzata | cosa rischia adesso

Zouhair Atif, 19 anni, ha confessato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18 anni. L'episodio, avvenuto dopo una discussione su una chat con la fidanzata, ha portato all'arresto dell'autore. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione di conflitti tra giovani e sulle conseguenze di azioni impulsive. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le possibili implicazioni legali.

Zouhair Atif, 19 anni, ha ammesso davanti al magistrato di aver ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef, 18enne italiano di origini egiziane. Il ragazzo marocchino, arrestato per omicidio, ha indicato il movente: «Non doveva fare quello che ha fatto. Scambiare quelle foto con la ragazza che frequento». Da quanto emerso durante l’interrogatorio, Youssef conosceva fin da bambino la ragazza che Atif frequentava e si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli. Una dinamica apparentemente innocua che ha scatenato la reazione violenta del 19enne. La Procura sta valutando se contestare l’ aggravante della premeditazione, considerando che il 19enne si era portato il coltello da casa. 🔗 Leggi su Open.online

