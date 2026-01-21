Maestrelli nell’Olimpo del tennis adesso c’è la sfida con Djokovic E quel bacio con fidanzata già virale

Il mondo del tennis si prepara a una nuova sfida tra grandi campioni. Dopo i successi di Maestrelli, ora si registra l’attesa per l'incontro con Djokovic. Nel frattempo, un momento di intimità tra il giocatore e la sua fidanzata, immortalato in un video autentico e spontaneo, ha attirato l’attenzione sui social. Un’immagine che mostra un lato più personale di uno sport spesso associato alla sola competizione.

Pisa, 21 gennaio 2026 – “Aspettate, dov’è la mia fidanzata? ”. Un video genuino, sincero, che ha fatto in pochi minuti il giro dei social. Protagonista Francesco Maestrelli, il giovane talento pisano protagonista agli Australian Open, insieme alla sua fidanzata. Uscito dal campo dopo la storia vittoria al primo turno contro il francese Atmane, il tennista ha voluto condividere un piccolo momento di gioia con la sua amata. Giusto il tempo di un bacio, sincero e vero, che ha sciolto i cuori di migliaia di appassionati di racchetta. Perché come ha detto lo stesso Maestrelli, anche lui non si aspettava tutto questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

