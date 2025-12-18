Formazione digitale in carcere | ecco come creare una seconda opportunità per i reclusi
La formazione digitale in carcere rappresenta una concreta opportunità di rinascita e reinserimento sociale. Attraverso dodici edizioni svolte in diverse sedi dell’Emilia-Romagna, sono stati coinvolti 128 reclusi, con risultati significativi: 75 hanno completato con successo il percorso. Un progetto che dimostra come l’educazione possa aprire nuove prospettive, favorendo la crescita personale e una reale seconda opportunità.
