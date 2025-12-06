Includo Formazione digitale per i fragili Opportunità concrete per chi è ai margini

Risultati concreti per il progetto Caritas “Includo“ avviato lo scorso ottobre e concluso il 2 dicembre con l’obiettivo di offrire competenze digitali a persone senza dimora del capoluogo umbro. Il progetto si è sviluppato in un corso intensivo di complessive 120 ore di lezione (60 ore di alfabetizzazione digitale; 60 ore di re-skilling digitale) e 90 ore di orientamento lavorativo. Per tutta la durata del corso, oltre al docente di digitale, è stato presente un tutor con alte competenze relazionali e un tutor per l’orientamento lavorativo che hanno accompagnato le persone coinvolte nella motivazione e nella riscoperta delle risorse potenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

